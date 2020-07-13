餐廳業者經營不容易，尤其網路上若是出現太多負面評價，那對店家是一大傷害。台中當地就有一家有名的米糕店，近期被網友發現，店家會在Google地圖上親自回應1顆星評價，且回覆方式直接，引起其他人討論，看到的網友竟直呼，默默地看完就想去吃了。

近日臉書專頁《貝殼seafood心靈成長教室》分享，台中清水米糕他最推薦阿財，除了米糕本身之外，連經營者在Google評論上的回應也很合他胃口，文末甚至附上幾則留言截圖給其他網友。截圖只見有少部分客人給予1、2星的評價，但其中有人就稱「豬肉太肥，豬油太多有點膩」、「王塔米糕比較好吃，還有停車場」，對此店家也幽默回應，「我會叫豬減肥，謝謝你的寶貴意見」、「來我們店的客人也說王塔停車場很好停，停完來吃剛剛好」。

底下不少網友見到後就笑稱，「光看神回覆，就讓我想一直去」、「看到老闆回覆這麼幽默反而會想去吃看看」、「另類廣告，還真令我想去朝聖一下」，但有人也認為，明明客人也不是故意找碴，感覺虛心接受就好了，不然一直回嗆，也不會進步。另外，店家回覆的留言中，甚至還被發現有歧視性字眼，竟拿出精神疾病與身心障礙人士出來反駁，這也讓網友十分不滿，認為不管如何都不會去這樣的店內消費。

(中時電子報)