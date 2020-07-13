北市議員林穎孟發現，北市資訊局參與國際開放標準組織時，國籍竟被標示為中國台灣省（Taiwan, Province of China），市府應表示強烈反對，不能讓台灣主權被大陸吃豆腐。資訊局回應，已發函至該組織，並請求外交部協助正名，若無法調整，市府會撤出會員，以表嚴正抗議。

林穎孟指出，資訊局參與國際開放標準組織（The Open Group），成員列表國籍被標示為台灣—中國的一省（Taiwan, Province of China），秘書處以及資訊局竟都對此事完全不知情、後知後覺，市府對於國際事務完全心不在焉、對台灣主權是否被中國吃豆腐竟毫無敏感度。

林穎孟表示，北市參與國際組織是要「讓世界看見台灣」，而不是「看見中國台灣省」，她對此要求市府應針對此事向國際開放標準組織表示強烈反對，並強調台灣不是中國的一省。

資訊局回應，資訊局填寫會員申請書時，就是用Taiwan（R.O.C）國籍名稱，怎料6月續行該組織的會籍後，官網就被置入此名，如今已發函給該組織，要求盡速更正國籍並說明，也已請外交部協助，如無法調整，會撤出會員以示反對。

(中時 )