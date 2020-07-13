1名人妻長期受病痛所苦，而且她每月也必須固定看心理醫師數次，因此她索性將止痛藥當作糖果來吃，但因為她服用止痛藥實在太多了，導致她過沒多久因器官衰竭而死亡。

據外電報導，此名人妻長期有身體多種疾病，心理方面也經常需要定期回診心理醫師，讓她幾乎無法有良好的睡眠品質，她索性以吃止痛藥來減緩自己的症狀，但隨著她用藥次數越來越頻繁，藥量也逐漸越吃越多，因此她索性把止痛藥當糖果一樣來吃，每天幾乎可以吃上數回合，但她也因此可以有良好的睡眠品質。

然而，某日人妻在看電視時，突然感覺身體不適，家人雖然及時發現立即將她送往醫院搶救仍是回天乏術。經醫生判定後，確認是人妻長期食用的止痛藥用量過大，導致她的身體器官無法及時運作，最後整個衰竭而亡，此名人妻雖俱備愛心，曾填寫過器官捐贈，但因生活習慣不佳，最後也不符合資格慘遭淘汰。

(中時電子報)