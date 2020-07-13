老乾杯」聯手日本頂級啤酒代名詞的「YEBISU惠比壽」，首次引進來自日本高質感的桶裝生啤酒，嚴選兩大經典口味－YEBISU惠比壽啤酒及YEBISU惠比壽黑啤酒，於7月17日起在老乾杯搶先獨家販售，為期兩個月，雙奢加乘的極致饗宴，再次撩動饕客們的食慾。

老乾杯專於打造一處熟男熟女喜愛的燒肉殿堂，在搭餐的酒品上更是精挑細選，此次合作的是YEBISU惠比壽具有百年悠久歷史，在日本100%麥芽啤酒的元祖，自誕生以來一直堅持釀造出最高品質啤酒，被公認為具有崇高地位的世界級日本啤酒品牌。更是備受日本人喜愛的吉祥啤酒，商標上的惠比壽神象徵著福氣，有著向惠比壽神祈求日本興盛的美意，在過年或紀念日都是不可或缺的角色，是最具日本代表性的特級啤酒。

YEBISU惠比壽黑啤酒的厚實香氣能與肉品的炙烤焦香完美呼應。(圖/品牌提供)

YEBISU惠比壽啤酒搭配老乾杯名物紛雪燒。(圖/品牌提供)

YEBISU惠比壽HALF&HALF搭配老乾杯特選和牛。(圖/品牌提供)

「YEBISU惠比壽啤酒」嚴選自德國拜仁產的香氣啤酒花及麥芽，熟成時間比一般啤酒多1.5倍，釀造出清爽的苦味及高貴的香氣，適合搭配老乾杯爽口的前菜、和牛前胸紛雪燒、鹽蔥燒等，雅緻的酒香馥郁出肉質的鮮甜，完美展現溫潤濃郁的特色；老乾杯必點的高檔日本和牛上等牛排，油花均勻且肉質軟嫩，炙烤過後，外皮微焦肉汁滿溢，最適合啜飲一口「YEBISU惠比壽黑啤酒」，採用經碳燒烘焙過的Premium Roast麥芽，碳焙的厚實香氣與肉品的焦香相互輝映，醇厚的口感在口中迸出層次豐富的韻味；以5比5比例調合的「YEBISU惠比壽啤酒 HALF&HALF」，巧妙的平衡兩者特點，搭配的餐點更加多元，像是特製蒜鹽醬調味的和牛牛肋條、烤肉醬牛五花等，奢華系的享受值得每一口都細細品味。

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(中時電子報)