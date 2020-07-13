（沈榮津（圖右）接見半導體業者代表。圖／行政院提供）

行政院副院長沈榮津今（13）日接見國內半導體業者代表，呼籲產業界認養「矽導2.0計畫」，讓年輕學子看到業界願意投入半導體產業，讓IC製造、封測與IC設計能全面提升。

沈榮津今日代表行政院長蘇貞昌接見國內半導體業者代表，了解現階段業界面臨的需求及對政府的建言，作為政府擘劃政策的參考。

沈榮津指出，去（108）年台灣半導體產值達2.62兆元，就業人數約22.48萬人，這些成果都要感謝半導體業界的用心。台灣發展半導體產業，最初每年須支付英特爾（Intel）高額技術權利金，但現在已經走出自己的一條路，如在5奈米先進製程的技術已領先競爭對手。

沈榮津說，政府相當珍惜半導體這個策略性產業，對於產業界的基礎建設需求，如水、電、土地，政府會努力支援，讓業者能安心在台投資。

業者擔憂政府補助外商來台，恐造成台灣優秀科技人才流失到外商企業，沈榮津說，會請經濟部審慎處理。他說，蔡英文總統極為關切半導體高階人才培育議題，行政院以業界真正需求為導向，找經濟部、教育部、財政部積極研議各種做法，如設立半導體學院、吸引新南向國家如印度的學生來台就讀等。

針對業者所提研發稅賦、租稅優惠等意見，沈榮津強調，財政部、經濟部等相關部會將秉持務實態度，予以瞭解及答覆。

(工商 )