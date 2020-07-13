中國國務院總理李克強13日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，他表示，要增強宏觀政策實施的時效性，著力保就業保民生保市場主體。並強調要堅持且全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，對企業更大規模減稅降費讓利。

中國政府網報導，包括國務院副總理韓正、人行貨幣政策委員會委員馬駿以及中小企業協會、海爾集團、拼多多公司負責人等皆出席該場會議。企業主向李克強反映今年遇到的困難和衝擊，亦就政策提出建議。

李克強說，今年疫情衝擊和世界經濟衰退對中國經濟帶來前所未有的影響，國際環境不確定性仍在增加，形勢仍然嚴峻，國內經濟面臨的困難挑戰特別是就業壓力仍十分突出，要做好繼續打硬仗的準備。

李克強說，要堅持並全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，對企業更大規模減稅降費讓利。要保持流動性合理充裕，進一步推動緩解企業特別是中小微企業融資難融資貴問題。並運用現代技術手段發展普惠金融，做到既有效增加信貸投放量又明顯降低綜合融資成本。多措並舉幫助大學畢業生、返鄉農民工等重點群體就業，對勞動密集型企業實施差異化的稅費、金融支持政策，鼓勵吸納更多就業。

(工商 )