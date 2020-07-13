高市警三民一分局為有效改善社會治安，建構優質治安環境，宣揚各種預防犯罪措施，傾聽民眾的需求及意見，在三民區千歲里活動中心辦理「聯合社區治安會議」暨犯罪預防宣導活動，並邀請轄內民意代表、里長、新住民團體、超商業者、社區守望相助隊及里民共襄盛舉。

此次活動內容豐富精彩，有警察自創反詐騙之歌及話劇表演，針對許多詐騙案例，一一破解犯罪手法及解說預防之道，以提升民眾保護自身財產意識；另會場外設有犯罪預防、交通安全、廉政宣導等攤位，完整呈現實用的觀念和常識。會中由三民派出所所長蕭余鱗針對轄區內治安狀況、犯罪模式深入剖析，除使民眾能了解其居住周邊治安狀況外，更有安排婦女人身安全宣導及搭乘捷運安全防護等解說。

因分局內里鄰眾多，社區治安會議宣達訊息無法深入各角落，特於會中宣導鼓勵民眾多多加入臉書「301警察杯杯」粉絲團，期望透過粉絲團上公開的治安訊息及互動，提供建言及協助警察全面打擊詐欺、竊盜及暴力犯罪，杜絕轄內犯罪根源，落實社區警政，共同營造永續成長、健康安全之生活環境。

(中時 )