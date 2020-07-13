就在傳言谷歌、臉書與推特可能因《香港國安法》而退出香港之際，出身於印度的現任谷歌公司執行長皮查(Sundar Pichai)在年度的「谷歌與印度」(Google for Inida)活動中宣佈，谷歌公司計劃在未來5至7年投資印度100億美元，用於協助印度加速數位化轉型。

據《印度時報》報導，皮查在與印度總理穆迪會談過後，透過視訊宣布這項消息。他說，新冠疫情的爆發，已讓人們明白科技在經營事業和聯繫親友上都能發揮極重要的作用。他說，谷歌將透過股權投資、合作夥伴關係以及投入實際營運、基礎設施和生態系統投資組合來達到這個目標。

穆迪也在推特上發文說，今天早上與皮查進行了非常有成果的互動。我們就廣泛的話題進行了交流，特別是利用技術的力量來改變印度農民、年輕人和企業家的生活方面。

穆迪表示，在兩人的談到中提到新冠疫情帶來了新興的工作文化，疫情大流行給包括體育在內的各個領域都帶來新的挑戰。兩人還談到了數據安全和網絡安全的重要性。

皮查則在推特上對穆迪回應稱，他對數位印度的前景非常樂觀，對未來的發展充滿信心。

(中時電子報)