南韓知名正妹直播主朴素恩今驚傳輕生身亡消息，而此前有自稱是她男友的網友，指控朴素恩私下不檢點偷腥被抓包，時間點相近，被懷疑是讓她想不開的主因，如今朴素恩親妹已在她的直播頻道po文，證實姊姊死訊，更沉痛吐露她尋短的內幕，讓外界大為震驚。

朴素恩親妹今(7/13)在姊姊直播的AfreecaTV頻道上，證實她輕生身亡的消息，且時間點是在一周前，表示很抱歉沒在第一時間告知朴素恩的粉絲們，寫下：「我姊最後上傳的影片，底下留言我都看了，對這次引發的風波已大致了解」，但表示畢竟不是本人，很抱歉對此爭議沒什麼好多說的。

朴素恩妹妹進一步說明，透露姊姊生前因飽受惡意留言攻擊，而感到痛苦，如今她選擇先走一步，妹妹透過發文呼籲：「懇請大家別再輕率留下惡評及推測性評論」，也透露不只姊姊痛苦，家人們看了也很難受，最後向喜愛朴素恩的粉絲們表達謝意，同時宣布3天後將關閉該頻道。

據悉，日前有自稱是朴素恩男友的網友，爆料她跟男性直播主SEYA有染，隔天SEYA竟火速承認有跟女方發生關係，但強調「當下不知道她有男友」，為此向女方的男友道歉，並宣布暫停直播一段時間，好整理心情，而消息曝光後，有大批網友湧入朴素恩的IG跟頻道留下各種人身攻擊與謾罵，朴素恩不久後即輕聲身亡。

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