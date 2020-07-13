美國空軍最近游說眾議院議事規則委員會，能夠推動一項國防修正案，希望內華達州內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base )能夠擴大用於空戰和地面轟炸訓練場。不過當地的其他政治人物並不同意，比如民主黨國會代表團就反對擴大演訓場，擔心波及到附近的動植物保護區。

軍事網(military.com)報導，修正法案將使空軍能夠使用3,400平方公里的範圍，以進行擴大的轟炸和訓練 ，然而當地很接近野生動物保護區，為此，拉斯維加斯州州長史索拉克（Steve Sisolak）表示，他支持內華達州的民主黨國會代表團的意見，聯名反對美國空軍的設想。

史索拉克說，當地野生動物保護區，約有6475平方公里，是美國本土48個州當中最大一個，雖然氣候屬於沙漠，但是有很多野生動物，包括沙漠大角羊、美洲山獅，以及320種鳥類的棲息地。

據美國魚類和野生動物服務局稱，這片土地還有美洲原民部落土地和休閒區。

內華達州很多地方氣候乾燥，有好幾個軍事試驗場，包括莫哈韋沙漠的中國湖試驗場，以及神秘的51區軍事基地。

(中時電子報)