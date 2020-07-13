週一美股開盤道瓊漲逾200點，這得益於上週的強勁表現，雖然新冠肺炎雖然病例屢創新高，但投資人似乎對此已不再那麼憂心。道瓊指數和標準普爾500指數在7月份分別上漲了1.0％和2.7％。以科技股為主的那斯達克指數跑贏大盤，本月上漲10.7％，因為亞馬遜、蘋果、Netflix。Alphabet均創出新高。

佛羅里達州週日報告了15299例新的新冠肺炎病例，這是自大流行開始以來美國所有州單日最高記錄。同時，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國已經連續三天每天報告超過60,000例新病例，使全國總數超過300萬例。

Vital Knowledge創始人亞當·克里薩弗利（Adam Crisafulli）在周日的一份報告中說：「新冠肺炎仍然是一個巨大的問題，病例、住院和死亡人數都在上升。」 「市場卻繼續相對較樂觀地看待這些信息，這似乎是疫苗帶來的希望，與3月/4月相比，致死率已降低。」

疫苗方面的積極消息也提振了人們的情緒。輝瑞和德國生物技術公司BioNTech SE，在針對冠狀病毒的四種候選疫苗中，被FDA授予了快速通道。輝瑞股價上漲了2％。BioNTech上漲5％。

輝瑞公司和BioNTech公司表示，他們預計本月晚些時候將有30,000名受試者開始下一階段的疫苗試驗。兩家公司預計，到2020年底將有1億劑疫苗，到2021年底將有超過12億劑疫苗。

在ADI公司提出以210億美元的全股票交易收購 Maxim Integrated 之後，晶片庫存增加。Maxim在盤前交易中上漲了17％。聯合航空在盤前市場中上漲了2％。嘉年華公司（Carnival Corp.）上漲1％。週末開放奧蘭多主題公園的迪士尼上漲了1.4％。

百事可樂（PepsiCo）報告的業績好於預期，該股上漲超過2％。摩根大通，花旗集團和富國銀行定於週二發布財報。

根據Refinitiv的數據，預計第二季度企業利潤將下降44％，這將是自2008年第四季度以來季度收益的最大跌幅。但是，只要公司發出即將復甦的信號，市場就可以避免利潤的急劇下降帶來的傷害。

(中時電子報)