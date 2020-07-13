近年國民黨支持度快速下滑，高喊「找回青年」幾成陳腔濫調，卻遲無起色，青年組織多頭馬車、資源嚴重不足、形象作風未能喚起青年熱血，是三大主因。如今改革委員會力推青年參與、革實院重啟青年講習班，要為老人黨注入新血，能否引領百年老店還老返童？大家都在看。

今年3月，國民黨曾統計，34.6萬具黨權的黨員，40歲以下僅9122人，約佔3％；若連同未繳黨費的89萬黨員，40歲以下僅7.6萬人，佔 8.5％，難怪被形容「老人黨」。江啟臣就曾感慨黨內少子化現象起碼20年，斷層整個世代，再不改變將「絕子絕孫」。

其實若就組織數量，國民黨應算是「最重視青年」的政黨，因組發會下有青年部，還有青工總會（社青）、卓越青工總會（45歲以上青工會成員），革實院下有青年團（學青）。四系統分齡週延，卻也因多頭馬車而相互掣肘或流於聯誼性質；相較民進黨僅青年部，時代力量、民眾黨等新興政黨甚至未設青年部，青年支持度都遠超過國民黨，組織數為何與支持度呈反比？國民黨早該省思。

其次，國民黨失去政權、黨產被凍結後，資源嚴重不足，青年部、青年團連業務費都付之闕如，遑論辦活動或招訓青年。雖然革實院長羅智強主動募款、重辦講習班，但全黨能僅靠一位帶米巧婦？如何提供有效資源，也是當務之急。

最關鍵的是黨的形象作風。國民黨自居「中道理性」，卻長期缺乏社會有效對話，例如同婚、能源等議題一直不被青年接受或理解，即使黨內不乏新世代幹部或青年民代，卻未獲授權或不代表政黨立場，久而久之被視為話不投機的老舊政黨，喚不起青年認同，遑論熱血支持？

如今改委會力推青年參與、革實院重啟青年招訓，若能一併調整三大因素，加上與馬英九的大九學堂、朱立倫的日知學塾、連勝文的青發會等「外圍」體系合作，持續與青年密切互動，才能及早找出老店新開的生機。

(中時 )