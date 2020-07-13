2020總統大選落幕已久，不過近日監察院公布總統大選期間政治獻金收支，卻意外曝光總統蔡英文以及前高雄市長韓國瑜參加網路節目《博恩夜夜秀》的錄製費用不一，引起熱烈討論。對此，廣告小妹驚曝YouTube的條款，表示「檢舉一波，《博恩夜夜秀》就掰掰惹」。

《夜夜秀》近日被爆出在去年總統大選前，對2位候選人收費不一，對韓國瑜收費31萬，高出蔡英文逾18萬，在網上引起討論。廣告小妹今（13日）在臉書表示，「博恩夜夜秀節目公開坦承，韓國瑜、蔡英文兩位總統候選人有支付費用上節目，屬商業合作。」認為本身並沒問題。

不過由於這兩期節目都有上傳至YouTube，廣告小妹指出，根據YouTube規定，「您可以在影片內容中加入付費產品刊登位置、代言內容或其他須向觀眾公開說明的內容。您在加入這類內容時必須通知YouTube，必須勾選『這部影片含有付費宣傳內容』的核取方塊。」

廣告小妹進一步解釋，根據代言內容定義，指專為廣告客戶或行銷商製作的內容，傳遞的訊息會讓消費者認為能代表內容創作者或代言者的個人意見、想法或經驗。她表示「檢舉一波，博恩夜夜秀就掰掰惹（揮小手帕）。」

廣告小妹指出，其實從前YouTube並不太管業配的事情，但是美國聯邦貿易委員會（FTC）實在太強大。FTC明確規範網紅們「Disclose when you have any financial, employment, personal, or family relationship with a brand」。也就是對任何金援、雇用關係、個人關係、親屬關係，有法律責任做利益揭露。

廣告小妹指出，根據 YouTube 規定，有代言內容必須通知 YouTube，並勾選『這部影片含有付費宣傳內容』選項。(摘自YT：博恩夜夜秀)

廣告小妹表示，有人會覺得美國可能管太寬，但自己在美國的老公就是實際的例子，「影片會影響美國觀眾母湯喔，真人真事：博恩 feat. 韓國瑜膝蓋走路影片，紐約某韓粉反覆看了好幾遍說真有才華」。

案件曝光後，有人認為博恩頂多有點「道德瑕疵」，但廣告小妹說，「我舉雙腳支持博恩業配，但是不揭露商業合作是違規又違法喔。」有沒有覺得台灣網紅和政客都過很爽？且民眾包容心無限大？

(中時電子報)