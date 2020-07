2020總統大選落幕已久,不過近日監察院公布總統大選期間政治獻金收支,卻意外曝光總統蔡英文以及前高雄市長韓國瑜參加網路節目《博恩夜夜秀》的錄製費用不一,引起熱烈討論。對此,廣告小妹驚曝YouTube的條款,表示「檢舉一波,《博恩夜夜秀》就掰掰惹」。

《夜夜秀》近日被爆出在去年總統大選前,對2位候選人收費不一,對韓國瑜收費31萬,高出蔡英文逾18萬,在網上引起討論。廣告小妹今(13日)在臉書表示,「博恩夜夜秀節目公開坦承,韓國瑜、蔡英文兩位總統候選人有支付費用上節目,屬商業合作。」認為本身並沒問題。

不過由於這兩期節目都有上傳至YouTube,廣告小妹指出,根據YouTube規定,「您可以在影片內容中加入付費產品刊登位置、代言內容或其他須向觀眾公開說明的內容。您在加入這類內容時必須通知YouTube,必須勾選『這部影片含有付費宣傳內容』的核取方塊。」

廣告小妹進一步解釋,根據代言內容定義,指專為廣告客戶或行銷商製作的內容,傳遞的訊息會讓消費者認為能代表內容創作者或代言者的個人意見、想法或經驗。她表示「檢舉一波,博恩夜夜秀就掰掰惹(揮小手帕)。」

廣告小妹指出,其實從前YouTube並不太管業配的事情,但是美國聯邦貿易委員會(FTC)實在太強大。FTC明確規範網紅們「Disclose when you have any financial, employment, personal, or family relationship with a brand」。也就是對任何金援、雇用關係、個人關係、親屬關係,有法律責任做利益揭露。

廣告小妹指出,根據 YouTube 規定,有代言內容必須通知 YouTube,並勾選『這部影片含有付費宣傳內容』選項。(摘自YT:博恩夜夜秀)

廣告小妹表示,有人會覺得美國可能管太寬,但自己在美國的老公就是實際的例子,「影片會影響美國觀眾母湯喔,真人真事:博恩 feat. 韓國瑜膝蓋走路影片,紐約某韓粉反覆看了好幾遍說真有才華」。

案件曝光後,有人認為博恩頂多有點「道德瑕疵」,但廣告小妹說,「我舉雙腳支持博恩業配,但是不揭露商業合作是違規又違法喔。」有沒有覺得台灣網紅和政客都過很爽?且民眾包容心無限大?

(中時電子報)