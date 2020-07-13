駿利亨德森（Janus Henderson）研究指出，全球企業今年來為強化財務來對抗新冠肺炎疫情衝擊而舉債，按照目前舉債進度估算，全年舉新債總金額可達1兆美元創新高。這將較去年大幅增加12％至約9.3兆美元。

去年全球企業總舉債大增8％，主要是為併購、買回自家股票、與配發股息等目的去發行新債來措籌資金。但今年舉債目的完全不同，許多企業今年獲利受疫情打擊而下滑，必須透過舉債來強化財務體質。

駿利亨德森投資組合經理人米耶（Seth Meyer）說疫情已改變一切。企業現在最重要任務是保留資金，設法強化資產負債表。1月到5月間全球企業在債市已發行3,840億美元新債。

根據駿利亨德森追蹤由900大企業組成的新債指數，1月到5月間發行新債規模已經較2014年全年高出40％，但同期間稅前獲利僅成長9.1％。債務增長幅度已超過獲利增長幅度。

美國企業債務合計3.9兆美元，幾乎占全球企業總債務的一半，主要是過去五年來因併購需要而大幅舉債。

不過，在新債指數裡仍然有高達四分之一企業今年來沒有發行新債，部份企業還持有鉅額現金儲備，像谷歌母公司Alphabet持有1,040億美元現金。

(工商 )