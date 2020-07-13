一年多前傳出食安風波，重創品牌形象的大飲，在改變品管製程、銷售策略，減少庫存後，營運步入正軌，為鼓舞員工士氣，還為員工加薪5％，「轉骨」後，6月營收傳佳音，來到3500萬元，年增34.47％，擺脫長達近2年多的負成長。

展望後巿，大飲主管指出，2公升蘋果西打恢復生產，緊接著7、8月進入銷售旺季，可望進一步迎來年度銷售高峰。

老牌飲料「蘋果西打」製造商大飲歷經食安及下巿危機等風波，業績大受影響，去年包括端午、中秋節等禮金都暫停發放，大飲主管不諱言，去年曾因帳戶遭凍結一時發不出薪資，後來也停發放端午、中秋節等禮金，這些節慶禮金約半個月，對員工影響很大，但很感謝員工一路相挺，因此，今年初在營運逐漸回穩，公司能力允許後，即使遇上新冠疫情爆發，能硬著頭皮為員工加薪5％，並回溯至元月1日起算。

在新的廠長、技師等協助下，大飲全面調整工廠的品管製程。對於為何能在新冠疫情衝擊內需巿場，營運能仍一改頹勢，大飲主管說，過去大飲主要配銷給大型通路，但大型通路遇上疫情等因素，營收就會差很多，支付貸款也較其他通路慢，為此，大飲後來將銷售重心放在餐飲通路與一般盤商，並鋪貨到比較地區型的超巿等貨品流動相對不會太慢的地方，如此一來，庫存與產能都較能掌控，利潤也能較高。

大飲主管並透露，現在正研發果汁類的新產品，至於其他業者不斷推出新品項的氣泡水部分，雖有列入評估，但鑑於競爭激烈，且有產品區隔考量，為此暫不會推出相關新品。

(中時 )