高雄市長補選由民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁3人競逐，Youtuber木炭到被視為藍營票倉、韓粉大本營的高雄市左營區莒光市場進行街頭民調，但結果令人驚訝，陳其邁陳其邁以35票(70%)領先李眉蓁的14票(28%)和吳益政的1票(2%)。

帳號木炭洽口的You tuber，13日在高雄莒光市場做調查，街頭民調結果顯示，陳其邁以35票，大幅領先李眉蓁的14票和吳益政的1票。民調過程中，有店家表示，支持陳其邁是因為看他比較順眼，不知道吳益政是誰，並指出擔任市議員的李眉蓁是右昌那邊的人，但沒被她服務過。而有支持李眉蓁的店家則表示，她比較陽光，而且比較不會貪污。另外，有位攤販表示，她並不討厭陳其邁本人，是不太喜歡民進黨。

在民調過程中還發生一個小插曲，有路過民眾要參與時，把遮擋投票結果用的大貼紙撕下來，讓這名You tuber有點傻眼，但他仍感謝該名民眾參與民調。

有網友把這段影片分享到PTT，並表示，「看來有2人票數很接近喔，李眉蓁的票數也不少，看來韓粉還是有回來，如果韓粉回來的話，李就有機會了」，但其他網友則回應，「左營的市場是韓粉大本營耶！還是你說的有兩人票數接近是說李跟吳？」、「看留言受眾都柯韓粉ㄟ，怎麼還做出這種結果，可憐吶」。

(中時電子報)