外交部日前悄悄地把臉書大頭貼換成「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」，國民黨副祕書長李彥秀批評民進黨是「治國無能、獨立無膽」，外交部副發言人崔靜麟卻說「外交部對本部臉書小編的創意，表達肯定與感謝。」李彥秀今在臉書批評「小編治國」，並表示外交部都公開鼓勵大家拿國家名稱「玩創意」，那拿吳釗燮名字玩創意、網路瘋傳的「無招蟹」也不足為怪了！

李彥秀昨天質疑中華民國外交部想偷吃步「換名改運？」呼籲外交部長吳釗燮，不要光把精神花在這種自降國格的文字遊戲。

她今天在臉書又指出，「小編治國」外交部認證！國家名稱動手腳「有創意」？可以在吳釗燮名字上玩創意嗎？

她說，針對外交部臉書頭貼的國名，由”Ministry of Foreign Affairs REPUBLIC OF CHINA( TAIWAN)”偷偷改為”MOFA TAIWAN”被抓包。外交部副發言人崔靜麟把責任全推給小編，「外交部對本部臉書小編的創意，表達肯定與感謝。」感謝崔靜麟把「不能說的秘密」公諸於世。

李彥秀說，堂堂中華民國外交部長吳釗燮不但被駐日代表謝長廷嗆好玩的；連臉書小編都可以任意更改外交部的正式名稱。「小編治國」果然不是江湖傳言。

她說，過去，她最反對在人的外貌與姓名上做文章、動手腳，因為這是最低俗的操作！但是既然外交部都公開鼓勵大家拿國家名稱「玩創意」，那網路瘋傳的「無招蟹」也不足為怪了！

(中時 )