據外界報導印尼官方指出，國泰金控子公司國泰人壽正評估提高印尼Mayapada銀行的持股，由現行37.33％拉高到51％，對此國壽發言人林昭廷表示，目前都是印尼方面的報導，國壽任何重大投資都經董事會及金管會核准，一切以公告為准。

國泰金控是在2015年響應金管會政策，金融業打亞洲盃，以子公司國泰人壽出錢、國泰世華銀出力的方式，參股印尼Bank Mayapada；金管會核准國壽持股到40％，但當年印尼官方只核准到24.9％，隨著近年不斷增資，國壽持有Mayapada已達37.33％。

但國壽澄清，目前並非Mayapada最大股東，印尼合資方國信集團仍是持有40％多。

先前國泰金曾表示，金管會核准國壽投資Mayapada銀行到40％，但一開始只有近25％，是因為印尼官方規定外資最多只能持股銀行40％，初步投資要求逐步提高持股。

對於外電報導，國壽正在實地查核，可能要增持Mayapada到51％，且印尼官方支持此投資，國泰金及國壽方面表示，無法評論，目前並無此公告，強調國壽的重大投資會經董事會及金管會核准後，再對外公告。

(工商 )