今（13）日氣象局中午12點左右測得38.9度的高溫，打破紀錄成為史上最熱7月。中央氣象局表示，菲律賓東邊海面的低氣壓明天(14)會往北接近台灣東南部海面，因此迎風面的恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨。

氣象局臉書上指出，14日除了恆春半島、東南部有局部短暫陣雨，午後至晚間各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率外，其他地區仍為多雲到晴。高溫方面，全台各地依舊炎熱，普遍在33至36度，臺北盆地及南投甚至出現紅色燈號，有局部連續38度左右的高溫出現機率，花東縱谷以及宜蘭、西半部內陸平地也有局部36度以上的高溫機率。

氣象專家彭啟明也在臉書《天氣風險》提醒，菲律賓東方的熱帶性低氣壓雖然發展成颱的機率低，但周二周三會略接近台灣，因此陣雨會增多一點點，且西南風又略增強，午後陣雨轉多，因此雨量跟範圍都會增加。但周五起高壓又增強，轉炎熱穩定的天氣型態將持續到7月底。

(中時電子報)