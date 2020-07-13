在後疫時期「報復性消費」在台南開始出現活化旅遊市場的正向成長！看好商機，香格里拉台南遠東國際大飯店，暑假期間、企劃多項泳池與社群打卡活動，搭配安心旅遊補助與振興三倍券住房，加碼贈送遠東Cafe 自助餐飲500元抵用券，吃喝玩樂一次滿足。

同時，更針對三種不同客群，規劃其專屬住房專案，包含自選退房時間的「慢慢來」住房加碼專案，少少花費放慢腳步享受台南慢活步調；而想避開週末人群，別錯過「省荷包住房專案」平日限定豪華客房專案，一種專案、可任選五天四夜雙人成行，或三天兩夜揪團四人出遊，更具彈性省更多。

另外，還有與人氣插畫家「鬼門圖文」及密室逃脫「神不在場」聯名推出城市遊戲解謎包「台南玩樂假期」實境遊戲城市解謎住房專案，親至戶外實境解謎，獲得滿滿的成就感。

香格里拉台南遠東飯店推出暑假熱門三方案；一、「慢慢來」住房專案，難得的假期，慢慢起床吃早餐，慢慢再去景點拍美照，慢慢整理戰利品，延遲退房優惠自由配，即日起至9月30日活動期間，所有房客皆可享加碼每小時199元延遲退房、單次加購二小時即贈送一小時僅需398元、加購自第四小時起，每一小時僅需99元，一切放慢腳步，玩得更盡興。

二、「省荷包住房專案」平日限定住房專案，一種專案兩種住宿選擇更彈性，無論是五天四夜、週日至週二雙人成行深度旅遊；或三天兩夜揪團四人出遊、週日至週四入住2間房，每晚只要2,160元起，享七折洗衣優惠及資生堂Qi SHISEIDO SALON AND SPA芳療服務600元抵用券。

三、飯店與超人氣插畫家『鬼門圖文』與密室逃脫『神不在場』聯名推出城市遊戲解謎包的「台南玩樂假期」實境遊戲城市解謎住房專案，住客親自戶外解謎，透過解謎包的道具，配合景點實物，找出下一個地點，過程中旅客會遇到許多精心設計的謎題及故事發展，全部完成便會得知故事的全貌以及滿滿的成就感，本專案入住寬敞的行政家庭房(58平方米)每晚4,850元起。

此外，在暑假期間，香格里拉台南遠東飯店還規劃各項房客專屬免費活動，包含每週五至日下午四至五點，戶外心型游泳池舉辦適合大小朋友的「即刻救援之活力爭霸戰」；每週五至日下午五點十五分至六點，於兒童戲水池的「繽紛彩球尋寶樂」讓小小孩盡情玩耍；還有全家總動員的「香格打卡讚」，搜集九張飯店指定地標照片，並上傳個人社群與打卡標註「Shangri-La Tainan香格里拉台南遠東國際大範飯店」即可獲得驚喜好禮乙份，如分享貼文於粉專，8月31日將統計出最多按讚者，獲得免費住宿券。

住客還可搭著免費市區觀光巴士，抵達市區各大熱門景點，輕鬆暢遊赤崁樓商圈、神農街、正興街商圈、藍晒圖文創園區、孔廟文化園、奇美博物館與十鼓文創園區、夜市等地點；喜愛穿梭時空、探索府城舊時風華，則可依循「台南人私房地圖」四條路線，慢步細品府城之美！

(工商 )