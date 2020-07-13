據外媒報導，國際指數公司富時羅素（FTSE Russell）亞太區董事總經理白美蘭表示，第一階段的A股納入在市場上有不錯的反應，9月後將考慮下一步納入計畫。

香港信報報導，富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明指出，一直在與大陸的主管機關和相關交易所進行溝通，但後續還是先觀察9月富時羅素指數調整的實施情況，再進一步考慮提升A股納入因子的可能性。

對於何時將科創板納入富時羅素全球股票指數，杜婉明回應，在考量納入某一指數時，會考慮納入股票的代表性。就科創板而言，需考慮目前有多少科創板股票可達到富時羅素全球指數的編製要求。將科創板納入只是時間問題，等到時機成熟自然就會納入。

據富時羅素數據顯示，第一階段A股納入因子從0％提升至25％，實際納入A股的第一階段共分為四步驟，整體可帶來的被動增量資金規模約100億美元。富時羅素已於6月19日收盤時完成第一階段納入A股。

(工商 )