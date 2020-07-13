搶攻振興三倍券，各家百貨摩拳擦掌，新光三越除了超級卡利HIGH刷3千送300、實體券3千送1千外，13日再宣布加碼，首度導入電子支付LINE Pay Money，只要綁定三倍券消費滿3千元，最高可回饋600元，回饋率達20％，更推出「30大爆品」保證市場最低價，再加贈最高千元禮券。

為振興三倍券即將上路暖身，新光三越自上周9日起至20日即推出「超級卡利HIGH」結合12家銀行刷3,000送300、名品單櫃滿萬送500；上周起超卡開打前四日業績包括化妝品、家電家用與服飾休閒等均有30～50％年增長，15日三倍券開跑至19日這五天則是超卡、實體三倍券一次梭哈，以實體三倍券滿3,000再送1,000電子抵用券，全檔在三倍券上路與超卡高回饋率帶動下，挑戰12天業績上看50億元。

新光三越表示，只要在LINE Pay Money綁定振興三倍券，並在新光三越單筆消費滿3千元，就獨家加碼送LINE POINTS200點回饋，加上LINE Pay Money本身累積消費滿3千元，早鳥最高回饋400點，新光三越顧客等同可獲最高600點（相當600元）回饋，回饋幅度達20％。新光三越表示，雖然現今紙本三倍券預約狀況最踴躍，但有很多年輕族群仍偏好電子支付，據此特別針對電子支付加碼，LINE台灣預計至年底三倍券至少可刺激出三成會員成長。

而自15日起，推出30大爆品振興經濟，包含Dyson無線吸塵器、iPad第七代等，以實體三倍券購買，除了有特價，還加贈新光三越禮券1千元。就連化妝品組，持紙本三倍券，最高也會加送600元電子贈品禮券，再加上現在卡利HIGH回饋等，總回饋金額最高達8,100元，蘋果筆電卡利HIGH、三倍券回饋，回饋金額也達6千元，部分指定餐飲持紙本三倍券像福里安花神等均有買一送一優惠。

(工商 )