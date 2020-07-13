行政院副院長沈榮津今天在行政院代表蘇貞昌院長接見國內半導體業者代表一行。針對業界關切人才問題，沈榮津提出「矽導2.0計畫」，籲產業界認養，讓師資有彈性，共同啟動這個計畫，解決人才問題。

沈榮津指出，去年台灣半導體產值達新台幣2.62兆元，就業人數約22.48萬人，這些成果都要感謝半導體業界的用心；台灣發展半導體產業，最初每年須支付英特爾(Intel)高額技術權利金，但現在已經走出自己的一條路，如在5奈米先進製程的技術已領先競爭對手。

沈榮津指出，政府相當珍惜半導體這個策略性產業，對於產業界的基礎建設需求，如水、電、土地，政府會努力支援，讓業者能安心在台投資。

對於業者擔憂政府補助外商來台，卻造成台灣優秀科技人才流失到外商企業，沈榮津表示，將會請經濟部審慎處理，且向與會業界說明，蔡英文總統極為關切半導體高階人才培育議題，行政院以業界真正需求為導向，找經濟部、教育部、財政部積極研議各種做法(如設立半導體學院、吸引新南向國家（如印度）的學生來台就讀等)，沈榮津更提出「矽導2.0計畫」的想法，也呼籲產業界認養，讓師資有彈性，共同啟動這個計畫，讓年輕學子看到業界的重視，願意投入半導體產業，讓IC製造、封測與IC設計能全面提升。

針對業者所提研發稅賦、租稅優惠等意見，沈榮津強調，財政部、經濟部等相關部會將秉持務實態度，予以瞭解及答覆。

(中時 )