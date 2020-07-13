疑載重50公斤水泥致機車重心不穩 恆春老翁自撞電線杆雙腳骨折 22:422020/07/13 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春64歲王姓老翁13日騎機車往墾丁方向行經台26線南灣路時，疑因機車上載有50公斤重的袋裝水泥，導致機車重心不穩偏離機車道撞上路旁電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春64歲王姓老翁13日騎機車往墾丁方向行經台26線南灣路時，疑因機車上載有50公斤重的袋裝水泥，導致機車重心不穩偏離機車道撞上路旁電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） 恆春64歲王姓老翁13日騎機車往墾丁方向行經台26線南灣路時，疑因機車上載有50公斤重的袋裝水泥，導致機車重心不穩偏離機車道撞上路旁電線桿，雙腳受有骨折、挫傷，但幸生命跡象穩定，目前在醫院救治中。 (中時 ) #機車 #恆春 #骨折 #雙腳 #公斤 也許您會感興趣 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 畫面曝光！福興女騎士遭彰客撞輾 車牌竟印胸膛 - 社會 計程車活春宮男主角下場出爐！上市公司突換CFO 罕見沒說原因 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 社會10點檔》2女渡船過新店溪遇淫魔 離奇消失成「碧潭山谷冤魂」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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