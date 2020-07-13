恆春64歲王姓老翁13日騎機車往墾丁方向行經台26線南灣路時，疑因機車上載有50公斤重的袋裝水泥，導致機車重心不穩偏離機車道撞上路旁電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春64歲王姓老翁13日騎機車往墾丁方向行經台26線南灣路時，疑因機車上載有50公斤重的袋裝水泥，導致機車重心不穩偏離機車道撞上路旁電線桿，雙腳受有骨折、挫傷，但幸生命跡象穩定，目前在醫院救治中。

(中時 )