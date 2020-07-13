以純淨歌聲及清新美貌走紅的女星方季惟，代表作〈怨蒼天變了心〉、〈想你想到夢裡頭〉等都是華語樂壇金曲，她被封為「軍中情人」，是90年代玉女歌手代表人物，然25歲當紅之際，卻罹患甲狀腺濾泡癌不得不暫退歌壇休養，沒想到生病消息走漏，還被瘋傳養小鬼、靠錢買榜，多年後的現在方季惟仍憤恨難釋懷，在節目上痛揭惡毒內幕。

53歲仍保持一貫清新秀麗的方季惟，近日作客《命運好好玩》節目，聊起當紅時期各種荒唐經歷，讓她既生氣又無奈，方季惟曾被瘋傳養小鬼，私下自言自語，還會對空氣說「這個給你吃」，好像是在對好兄弟說話，誇張的傳言讓她不解，懷疑是遭經紀公司陷害，「我就跟我阿公說，公司怎麼可以講這種話？」，但因為工作人員在她面前仍表現得正常無異，她因此難以判斷到底是不是被刻意放話或炒作。

而她在1992年事業巔峰之際發現罹癌，需要立刻治療，結果住院開刀消息卻神奇地走漏，方季惟也懷疑是公司做的，認為或許是公司當時已知雙方無法繼續合作，因此趁最後機會把正面跟負面的通通拿出來運用。

甚至她離開公司後到大陸商演，有歌迷拿該公司發行的卡帶給她簽名，上頭竟寫著「癌症告別專輯」，讓她看了無言，也認清前東家為賺「最後一筆」不擇手段，但轉念想開，答應了歌迷要求，苦笑回答：「我還活著，就給我簽吧」，也覺得自己向來善待工作人員，不知為何會成為放黑料的箭靶，感到相當委屈。

(中時電子報)