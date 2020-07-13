台南市警察局長周幼偉面對拔官，強調心情坦然，問心無愧，但尊重上級指示。（程炳璋攝）

台南市警察局長周幼偉（中）13日晚間視察舞廳、酒店等娛樂場所擴大臨檢勤務。（程炳璋攝）

台南市警察局長周幼偉13日因行政院長蘇貞昌一席重話突遭火速拔官，晚間強打精神出席北區擴大臨檢舞廳勤務，不少基層同事私下為他抱屈，周幼偉表示心情坦然，問心無愧，尊重上級指示。

周幼偉為警大48期刑事系畢業，刑事資歷顯赫，被視為警界官途上的明日之星，去年7月中旬接任台南市警察局長還不到1年，卻因近日一起市區槍擊案件，遭蘇貞昌撂重話，警政署火速開鍘，2小時內被拔官。

不少台南市基層同事為他抱屈，認為周幼偉在任一年來，台南市治安、為民服務滿意度兩項皆六都第一，會做事的人反而被逼走，質疑是政治力介入，「用這種標準拔官，其他縣市早就換好幾個局長了」。

台南市長黃偉哲雖尊重中央調動，也肯定周幼偉在台南市1年來的努力成績，希望中央對警政首長調動要有全台一致的標準。

台南市警局13日晚間規畫暑假期間「區域型大型擴大臨檢工作」，周幼偉仍按原定計畫參加，視察萬象舞廳等娛樂場所。因可能他在任是最後一場視察，傍晚的警力臨檢陣容空間龐大，台南市刑警大隊也加入協助。

周幼偉強打精神鼓勵基層，幫派份子犯案後，不是投案就結束，警方會完全掌握案情，作完整的蒐報。他一有所指的說，從事任何職業都該堅持到最後，當局長一天就沒有鬆懈的一天，會全力掃蕩毒品、槍械，面對調動會尊重上級指示，心情坦然且問心無愧。

(中時 )