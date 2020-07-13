濃稠乳白、味道微酸的優格，是許多健康愛好者的最愛，近來市面上更出現新產品「希臘優格」，訴求口感綿密、是減重、運動的好夥伴，究竟和一般優格有什麼不同？

一般優格和希臘優格都是用牛奶添加好菌發酵而成。不同的是，希臘優格使用的牛奶量是一般優格的4倍，且製作過程中，希臘優格會把液態狀、味道偏酸的乳清過濾掉，所以吃起來味道濃郁、質地厚實，價格也較昂貴。

兩者的製程不同，營養也不同。由於希臘優格使用的牛奶較多，蛋白質含量和熱量也會比較高，加上過濾掉乳清，整體的碳水化合物和糖量就比較低，「買優格回來，一段時間之後如果發現上面浮了一層水，那就是乳清，」營養師陳怡靜說。

優格營養對照表。（圖片來源：陳蔚承）

此外，正因為乳清被過濾掉，希臘優格的味道比較不酸，這也是它受歡迎的原因之一。

同樣都有「希臘」，希臘優格和希臘「式」優格不同？香港醫藥健康網站「醫．思維」指出，希臘式優格（Greek-style yoghurt）是一般優格加入奶油、果膠、玉米澱粉等等添加劑來模仿了希臘優格的口感，整體熱量比希臘優格高。

但營養師李錦秋認為，台灣目前沒有命名上的規定，也沒有真偽的問題，還是要看成分，同樣叫希臘式優格，有的單純是以牛奶加上益菌，有的就會加香料和奶油，「所以不要看到『希臘』兩個字就認為是一樣的。」

不論是哪一種優格都富含益生菌，能維持腸道好壞菌平衡、保護腸道健康。對於心血管的保健上，2018年一份刊登在《美國高血壓期刊（American Journal of Hypertension）》的研究找來13,882個有高血壓的人，每週吃2份以上優格為期1個月，發現有吃優格的人比沒吃的人中風機率降低21％；另一份刊登在《英國營養學期刊（British Journal of Nutrition）》類似的研究，1,981位42～60歲的健康受試者，追蹤他們的飲食習慣20年，發現每天吃約105克無糖低脂優格的人，比沒吃的人心血管疾病的風險降低27％。

美國波士頓大學預防醫學及流行病學系教授班帝亞（Justin Buendia）表示，優格富含鈣和鉀能降血壓，而優格中的好菌有某些特別的酵素，有降低膽固醇的作用。

由於優格富含蛋白質、能延長飽足感，所以是瘦身減肥的好幫手，不過陳怡靜也指出，儘管希臘優格的口感濃稠，吃一點就會飽，看起來很適合減肥時食用，但如果吃太多還是會胖，「一般人1天大約2杯的量；想減肥，1杯就可以了。每杯的量大約240克。」

雖然營養有差別，但不論是哪一種優格，都是營養滿滿的食物。陳怡靜指出，兩者都是蛋白質、鈣質的良好來源，「尤其經過發酵過後的蛋白質，更容易被吸收。」她也補充，如果對牛奶過敏的人，吃優格、優酪乳脂類發酵過後的乳製品，較不會有過敏反應，「過敏一般都針對蛋白質，而發酵分解過後的蛋白質分子比較小，引起的症狀的機率和症狀較低、較輕。」吃完之後等3～5天，沒有出現不舒服就可以繼續吃。

至於哪一種比較好，陳怡靜表示，如果沒有特殊需求如減肥，那麼吃一般優格就可以了；國外健康醫藥網站「Healthline」則指出，運動後可以吃希臘優格補充蛋白質。

美食達人曾心怡也指出，希臘優格質地較厚，可以用來製作抹醬，自製冰淇淋時也可以用優格取代奶油，打果汁或做成沾醬都很好吃，她平常也會用優格搭配堅果、橄欖油和醋，健康又清爽。

不論是那一種優格，都要選不加糖的產品，陳怡靜說如果怕酸，希臘優格是好選擇，但真的無法接受酸味，那麼加幾滴蜂蜜和水果丁即可，千萬不要買加糖、香料的優格。

(中時電子報)