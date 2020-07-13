威力彩今晚開獎，頭獎又槓龜了!台灣彩券表示，威力彩已連44槓，預估下期銷售金額達6.5億元，頭獎上看18.3億元；若由一人獨得，不僅是今年最高頭獎的幸運兒，也是台彩第四屆以來、榮登第4高頭獎的幸運得主。

高雄大福興彩券行老闆郭國民表示，18.3億元頭獎「全民皆瘋狂」，「上班族狂集資、菜籃族忙包牌」，來自四面八方的客人有著共同心願「我要中頭獎」；要如何提高中獎機會呢？郭國民建議，對手頭寬裕的上班族來說，不妨花800元，各買1組「特別號」以及「全餐」包牌，再花400元電腦選號，總計2000元的預算，可以大大提高中獎機會。

台彩表示，威力彩連44槓，是第三屆以來第三高的連槓期數，18.3億元頭獎到底有多狂，台彩預估，對年收入100萬的受薪階級而言，18.3億元相當於1830年不吃不喝，才能存下的鉅額財富。

威力彩第109056期今晚開獎，第一區中獎號碼為02、03、11、18、26、31，第二區中獎號碼為03號。

彩券行老闆透露，先前受新冠肺炎疫情影響，彩券行生意慘不忍睹，威力彩累積大獎、買氣激增，可以彌補先前營業額的落差。

(中時 )