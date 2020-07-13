香港泛民派在11、12兩日舉辦立法會選舉初選活動，一共有61萬人進行投票。不過香港特首林鄭月娥在13日晚間卻表示，香港不存在「初選」制度，因此不會以「初選」形容過去2日發生的事；另外，林鄭也提到若有人企圖號召達到立法會席次過半來癱瘓施政，恐違反《港區國安法》。同日，政制及內地事務局亦稱接獲相關投訴。

林鄭月娥在13日晚間的記者會中表示，香港沒有「初選」制度，港府也不會允許任何干擾立法會選舉的做法，並強調港人有權投票，但選舉必須公平公正，若有人企圖號召達到立法會席次過半來癱瘓施政，恐違反《港版國安法》。

另一方面，林鄭也指出港府近日收到不少投訴，包括了違反選舉公平、違反50人限聚令以及違反私隱保障，由於牽涉範圍廣泛，需要不同部門進行調查，若有足夠證據行動會執法。

政制及內地事務局同日也表示接獲投訴，指有關初選活動涉嫌干預、操弄選舉以及違反限聚令；另外指控初選活動主辦單位號召贏取「35＋」過半席次，進而癱瘓港府財政預算案，以達「攬炒」目的，這樣的行為已涉嫌違反《港區國安法》第二十二條所規定的顛覆國家政權罪。

(中時 )