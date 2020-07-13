1名男網友在PTT板上大力炫耀，自己的女伴是極度易濕，並且也相當容易達到高潮。男網友認為女伴是敏感體質，因此他向女伴提出，是否要測試自己最大極限能否噴泉幾次？事後2人進行鬼哭神嚎般的大戰，男網友驚覺女伴竟能1晚就使泉水噴湧到10次，男網友相當好奇，是否板上的各位老司機們也都是這個次數呢？

此名男網友相當驚訝，因為女伴在床戰的噴泉次數實在驚為天人。男網友說明，他原本只是想測試女伴最高極限在哪，也料想不到女伴的持久力竟會那麼的好，他也透露自己女伴也是開心的不得了，因此男網友很好奇，板上的各位老司機們也都是這個次數嗎？

網友認為，「泉水噴射的次數要依女生的體質」、「真的遇過，敏感體質，但10次真的是做完直接癱瘓」、「遇過很容易高潮的女人，但連續高潮後就人就放空變成死魚」，由此可見多數老司機們，也曾遇過能夠達到10次的情況，但是因為這個次數並非少，許多女生在結束後，仍是會整個癱在床上休息。也有網友認為，這是可以藉由調教而來，「看體質跟調教吧，我有調教成功過一個，高潮一次不用兩分鐘，一晚到20次沒在跟你唬爛的」。但有的網友認為，根本不用到這麼多次，「我一次就讓女伴不要不要了！那還需要到10次啊！弱」，也有網友認為根本不可能「10次應該很痛苦吧？我最多4-5次就癱死不能動，男生再放」。

(中時電子報)