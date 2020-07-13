佛州新冠肺炎疫情升溫，12日單日新增確診病例高達15,299人，改寫疫情爆發以來全美各州單日新增紀錄，並使得該州確診人數升至269,811人。12日通報死亡45人，使得該州染疫死亡人數升至4,346人。過去一周以來，佛州每日平均確診率超過19％。

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