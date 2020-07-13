川普政府日前下令，若教育機構今年秋季全採線上教學，外籍生便不得留在美國，此舉促使哈佛大學與麻省理工學院（MIT）8日向波士頓聯邦法院提起訴訟，12日59所美國大學提交「法庭之友意見書」（amicus brief）力挺兩校提告政府的立場。

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