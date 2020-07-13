德國衛生部長史柏恩（Jens Spahn）周一（13日）呼籲，歐盟應列出一系列製藥原料的清單，這些原料應回到歐洲國家生產而非依賴中國大陸提供。新冠肺炎疫情暴露歐洲藥物與醫材過於依賴大陸的問題，令德國近日開始強化歐洲自家藥物供應。

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