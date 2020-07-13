德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠表示，他們共同研發的兩款新冠肺炎疫苗BNT162b1與BNT162b2獲得美國食品藥物管理局（FDA）快速審批（fast track）資格認可，這意味著疫苗一旦試驗通過便能快速核准上市。

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