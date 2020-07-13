以百事可樂打出名號的百事公司（PepsiCo）周一公布第二季財報，上季營收年減3％至159.5億美元、經調整後的每股盈餘為1.32美元，雙雙優於分析師預期的153.8億美元與1.25美元。受疫情影響，在家辦公與遠距上課人數攀升，這些人對於零食需求增加，令百事公司財報優於預期。

(工商 )