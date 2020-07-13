衛服部長陳時中因為防疫成果獲國人支持，聲望高居不下，2022年新北市長選舉，民進黨派出陳時中，挑戰國民黨現任市長侯友宜，民調結果如何？根據美麗島電子報民調結果，侯友宜支持度為59％，陳時中支持度僅22.2％！

據《美麗島電子報》今13日公布新北市政壇民調，就新北市民對「5位政治人物好感度」進行調查，結果以侯友宜76.7%、陳時中66.8%、蘇貞昌38.8%、蘇巧慧21.2%、韓國瑜18.4%，未明確回答有7.3%。顯示新北市民眾對5位人物好感度，以新北市長侯友宜為最高。

若是一對一比較，侯友宜PK陳時中，兩人支持度竟是59％VS.22.2％，若改派蘇貞昌女兒蘇巧慧，侯友宜更是獲得75％的超高支持度，大贏蘇巧慧的8.2％。

《美麗島電子報》指出，即便是20-29歲年輕族群，信任侯友宜的比例仍高達81.2％。「泛綠」選民，信任侯友宜的比例也高達85.1％。《美麗島電子報》認為，綜觀近年各政治領袖，恐怕鮮少有人的聲望能如此橫掃藍綠。

(中時電子報)