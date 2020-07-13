行政院的三倍券振興政策即將上路，但是其施行內容凌亂不堪，民眾抱怨連連，政院各部會也都紛紛想辦法來補救。台北市議員王世堅表示，他看到部會首長要出來收拾殘局差點昏倒，並批評行政院，「發錢也能發得這麼摧枯拉朽、天怒人怨，那也是真不簡單」。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，他今天光是看到經濟部長王美花，必須出來善後擦屁股，說要趕快要來想一套晚鳥優惠，他光聽這個，整個人就昏了。王世堅認為，「三倍券不救急也不救窮，是救蘇啦 」並指出這個政策凸顯出行政院有幾個高層，其實能力有問題，「能力和霸氣不成正比啦」。

王世堅說，發三倍券是叫你去發錢，還不是叫你去賺錢，如果發錢也能發得這麼摧枯拉朽、天怒人怨，那也是真不簡單。尤其發的又是小錢。發這三倍券不管叫什麼名字，這個政策討論到現在那麼久了，你官員有閒，但人民每天要上班沒時間跟著這樣煎熬。王世堅還質疑，如果連發三倍券這種小事都不能做好，那讓人民如何相信行政院能辦什麼大事？

王世堅也指出，如果當初擬定這個政策時，沒把後續社或成本估算進去，以至於要讓這麼多部會首長出來擦屁股，那這個政策就有很大的問題。那現在要想怎麼善後，王世堅說，也不用善後了，像是一場惡夢趕快過去，只是他認為院長一個錯誤的決定，很小的破口，會引發對政府的信心危機。最後他呼籲蘇揆，請他要再想清楚。

(中時電子報)