李玟微博PO文。（圖／翻攝自微博）

45歲天后李玟（CoCo）和富商Bruce Philip Rockowitz結婚至今9年， 今（13日）突感傷發文喊「醫治破碎心靈」，引爆婚變疑雲，甚至登上熱搜榜，讓大批粉絲相當關心她到底怎麼了。

李玟13日突在微博發文寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷地學習，改進和爭取.... 我還在學習和爭取中。我希望... 希望........」，不難看出她的低潮情緒。

李玟貼出PO文後，不少粉絲在底下留言關心，稱無論發生什麼事都會陪在她身旁，但也引發外界猜測是否9年豪門婚出問題，只能待本人說分明。

李玟2011年嫁給富商Bruce，和兩個繼女關係良好，前年曾透露自己到紐約接受人工受孕療程，直呼過程很辛苦，大嘆做女人不容易，雖然希望可以生兩個，但她也提到：「任何都是天賜的禮物，沒有也無所謂。」

(中時電子報)