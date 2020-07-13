原PO表示，看到品牌的招牌小恐龍REXY「我的手已經自動掏錢出來」。（摘自Dcard）

精品也出口罩？沒錯，在新冠肺炎於全球延燒之際，不少國際品牌不但在意情高峰開產線協助製造口罩，後來更陸續推出「精品口罩」。近日有網友開箱「Coach口罩」，一片口罩售價隨之曝光，網友感嘆：原來有錢人的錢真的很好賺！

原PO在網路論壇《Dcard》上分享，近日去專櫃時，銷售員表示有進「口罩」，前3秒還在震驚，但看到品牌的招牌小恐龍REXY，原PO表示「我的手已經自動掏錢出來」。

而售價是1000元一片，且沒有任何其他優惠。付完錢後，原PO表示，「它高度那麼窄，能戴？」不過馬上補了一句「沒關係，純收藏。」回家試戴後覺得「好酥胡」，馬上又跟銷售員再預定了一片鯊魚圖案的口罩。原PO指出，其實它的寬度相當夠，耳繩夠長還可以調節。嚴格來說是口罩套，裡面可以塞濾材，而且原PO還特別詢問，表示「振興券可以用來買口罩」。

原PO指出，嚴格來說，算是口罩套，其實它的寬度相當夠，耳繩夠長還可以調節。（摘自Dcard）

貼文一出，正反評價反應熱烈，有網友指出，「這個恐龍我快不行了，有夠可愛」、「口罩怎麼辣麼可愛啦」，也有人覺得「好醜⋯⋯」、「天哪那個花色跟質感放在菜市場攤販上買30塊，我也不會覺得突兀」、「講真的沒人會知道那coach的🤣 以為路邊50買的」。不過還是總歸一句，負擔得起自己也喜歡就好。

不過對於一片口罩售價要一張千元大鈔，網友紛紛表示「我的錢包應該也不行 有夠貴」、「1000有點小貴」、「太，太奢侈⋯⋯有錢人的生活」、「有錢花一千塊買口罩還需要領振興券嗎？有錢人的世界我果然無法理解...」、「恐龍好可愛，原來有錢人的錢真的很好賺」。

(中時電子報)