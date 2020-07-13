根據衛福部國民健康署最新「國中學生健康行為調查報告」顯示，台灣國中生（13到15歲）發生過性行為比例高達5.7%，而未使用任何避孕措施的人就有將近4成，紛紛創下10年新高。

報告顯示，國中男女生第一次性行為大多落在13到15歲之間，而第一次接觸色情媒體則落在12到13歲之間，都正處國中求學階段，對於同儕、異性之間感到好奇的關鍵時期。且現今網路媒體發達，使國中生初嘗禁果的比例有相對的提高。

青少年若過早發生性行為，又沒做好相對的避孕措施，例如保險套、事前或事後避孕藥的話，女性除了墮胎而影響生育能力外，罹患子宮頸癌的風險也隨之增加，男性除了性功能障礙，例如早洩、腰酸之外，也更易有男科疾病（攝護腺）。

國建署因此提醒，青少年在使用媒體時，應多注意相關內容，同時也將配合教育部，多加強性教育課程及學校應提供相關諮詢，給予學生正確的性觀念。

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(中時電子報)