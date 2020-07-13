7月初解放軍在西沙群島進行大規模軍演，美國也派出罕見2個航母戰鬥群在南海進行聯合演習，雙方都毫不示弱地擺出對陣姿態。陸媒更是賣力地宣揚，在美軍雙航母戰鬥群演習期間，位於大陸華南地區的解放軍火箭軍常規導彈第一旅與西沙共軍同步進行演習，突出2型號稱「航母殺手」的彈道導彈對美軍的威懾力量。這是1999年第2次台海導彈危機催生解放軍研發「航母殺手」後，第2次對美軍航母戰鬥群的針對性實兵操演。

解放軍首次以彈道導彈對美軍航母戰鬥群進行針對性演習是在2016年7月，當時是國際法庭南海仲裁案結果出爐前，為展示大陸對南海的實質控制力，解放軍海軍3大艦隊超過百艘艦船往南海集結，美國則派出航母戰鬥群及重型轟炸機巡弋南海。後來國際法庭宣布大陸的南海「九段線」主權聲索無效，雖然結果在各界意料中，但解放軍還透過媒體報導了大陸雲南地區的彈道導彈演習，特別著重於東風21-D等彈道導彈對大型船艦的威懾力量。美方確實也注意到解放軍的動作，此事更引起美方國防智庫及媒體對大陸「航母殺手」的研究與討論。

以彈道導彈攻擊航母等大型船艦並非中共所創，依美國中情局(CIA)解密前蘇聯研究報告指出，蘇聯早在1962年就有了反艦彈道導彈的想法，但經過研究後認為並不可行而放棄。這個想法卻在1999年第2次台海導彈危機之後被解放軍借用，發展出獨特的攻艦專用、亦即號稱「航母殺手」之稱的彈道導彈。

1999年的台海導彈危機是大陸針對前總統李登輝發表「兩國論」，北京第2次在台海試射導彈進行威懾，並宣布舉行大規模軍事演習。但美方改變前一次(1996)台海導彈危機時派遣航母到台灣東部的做法，改為派遣2艘航母穿越台灣海峽，迫使解放軍取消預定的演習項目。事後大陸各界對此的評論認為，北京在美軍航母威嚇下被迫退讓，令大陸軍方覺得受辱，自此便著手進行2件事：1.加速進行解放軍航母計畫；2.研發攻擊航母的武器。

此後大陸借用了前蘇聯的相關研究，開始以當時的彈道飛彈東風-21為基礎進行改良。令人意外的是，這項「航母殺手」構想最早被外界所知，是在大陸媒體於2000年播出的一個解放軍的電視劇中。直到2004年，美國媒體也從軍方獲得相關訊息，美方軍事情報機構則於2010年首次證實了「航母殺手」東風-21D的存在，大陸也隨後發表了研發成果，並在2015年紀念抗戰勝利日閱兵時正式亮相。在東風-21D亮相時，新型的東風-26已接近完成，2019年的解放軍進行導彈演習中，向南海方向試射多枚彈道導彈，證實了新型東風-26反艦彈道導彈已研發成功。

目前中共解放軍是全球唯一使用彈道導彈做為反艦武器的部隊，面對外界對導彈打擊移動目標的機動性與精度，大陸軍事專家曾多次表示可以用多發齊射（飽和攻擊）來彌補此一缺陷。但不論其效果如何，對於大型船艦如航母或兩棲攻擊艦都是一種確實的威嚇，美方也不敢冒然地讓航母直接去面對解放軍的反艦彈道導彈。而近幾年來超音速反艦導彈發展更加迅速，無人載具威力突飛猛進，彈道導彈是否精準到可以打擊航母，似乎也不再是決定戰爭結果的唯一關鍵了。

(中時電子報)