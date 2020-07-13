此次展覽將展出66件師生作品。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲（右）13日也體驗版畫創作。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲（右）13日也體驗版畫創作。（李宜杰攝）

黃偉哲（左二）13日上午參觀畫展，讚嘆樹人國小學生的好手藝。（李宜杰攝）

位於台南市後壁區的樹人國小，推廣版畫教育逾16年，學生不僅獲獎無數，該校也因推動藝術教育有成，樹立辦校好口碑，全校72名學生中，僅9名為學區內學生，其餘皆為慕名前來就讀。2年來，樹人國小赴台北、台東等地策展，並於近日回台南中西區辦展，不僅陳列歷年來作品，也展示師生心血。

樹人國小推動版畫教育多年，由退休美術教師吳鴻滄領軍，學生美術天分也備受肯定。由畢業生林子賢以紙凹板創作的《吃西瓜》一作，屢次策展詢問度超高，深受典藏者青睞，原先印出7張，孰料紛告售罄，最終只剩下試印品展出，小小年紀就成為大藝術家。

現任美術老師趙培茹則說，版畫教育能幫助孩子矯正過動、自閉等行為問題。趙培茹說，有孩子平常上課時完全「坐不住」，但每當拾起畫筆，卻能專心投入創作，甚至加入更多創意；她也回憶，曾有1名罹患智能障礙的學生，平常僅能創作不規則圖形，沒想到畢業時，竟完成一幅色彩繽紛的《看長頸鹿》畫作，讓她深受感動，體會教育真諦。

樹人國小校長劉裕承指出，學生過去在各項美術比賽中大放異彩，2019年台南市學生美術比賽版畫類就有15件作品得獎，並於中、高年級組拿下雙料冠軍。即將於8月接任台南德高國小校長的他坦言，盼移植樹人國小的版畫教育，同時結合德高國小在地文化，讓更多孩子接觸藝術、陶冶心智。

台南市政府教育局今年首度舉辦「兒童藝術教育節」，以樹人國小版畫展作為首檔活動，於13至18日在南美里活動中心展出。台南市長黃偉哲笑說，樹人國小彷彿新版《魯冰花》，不僅持續上映中，而且還是快樂結局。

(中時 )