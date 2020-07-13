1名網友在PTT板上表示，日前與自己友人探討「破處」一事，因為他們都認為「破處」感覺是非常抽象的事情，但又是每位男女生會遇到的人生大事。此名網友與友人將「破處」的定義分析極為清楚，但他也想知道網上的各位大大會是怎麼來思考「破處」一事。

此名網友的友人認為，「破處」應該是屬於2人的性互動，他舉例女生幫男生進行吸吞行為，又或著幫男生的那話兒解放，並徹底噴出泉水，這就被稱為破處，但是若只有撫摸女生的雙峰，並不被歸納為「破處」。然而，網友的看法則是，只要有進行「前後突刺」，行為是具備進去也有出來的，才能被稱為「破處」，他舉例大多男生經常DIY，但其實這並非是「破處」的一種。

其他網友則認為，「他的論述點沒放入處女膜也沒破，但用手幫女生高潮就算破處了 」、「抽抽插插才算啦」。但有網友質疑，「無套插入沒射出來也算破處？」也有網友覺得可以問過來人更精準，「回去問你媽」。

(中時電子報)