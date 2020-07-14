議員張錦豪（左一）13日辦理會勘，盼新北交通局與北市協調討論改善方案。（市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

白馬山莊居民盼爭取按壓式紅綠燈，讓行人通行較安全。（市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止區的白馬山莊社區位於北市交界，120多戶居民唯一道路卻是台北市的康樂街！議員張錦豪指出，尖峰時段車流量大，每小時光公車就有上百台路過，居民想爭取號誌，保障行人安全，卻卡在需要北市同意；市長侯友宜承諾下次平台會議提出，雙方交通局好好討論。

張錦豪指出，該社區出入口康樂街與忠二街路口，尖峰時段1小時會有公車通過108輛，加上鄰近彎道僅約25公尺，但左右兩側卻未設有任何交通號誌燈，社區居民與忠山里長困擾多年，長久以來盼能爭取交通號誌，改善行人安全。

張錦豪說，為了給汐止居民一個安全的出入空間，上任後也邀北市議員李建昌、雙北的交通局多次會勘，也評估過設置按壓式紅綠燈的需求，張說，但是因為北市的一位里長強烈反對！主張「要做紅綠燈就要整條路都做！」此案便延宕至今。

「侯市長硬起來！汐止不是二等公民！」張錦豪在市政總質詢強調新北市是最大的直轄市，但每次與北市共同協辦的部分，總是低北市一截！除號誌外，也強烈要求汐止交通的解決方案，不能被北市敷衍態度一延再延，吉林街拓寬、捷運民生汐止線先行動工。

侯友宜回應，這對新北有其必要，對台北也沒損失，會在下次兩市平台會議提出，至於要怎麼做，需要好好思考，新北市交通局長鍾鳴13日表示，會站在新北市民立場極力爭取，但北市這端的居民、里長擔心增設號誌會影響現有車流，還要進一步協商。

(中時 )