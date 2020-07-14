電競常態開盤一飛衝天！這天起買運彩抽百萬大獎

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

運彩「電競」常態性開盤囉！2018年亞運台灣運彩曾一度專案提供電競投注，獲得市場廣大迴響，今年在主管機關政策支持下，核准常態性提供投注，成為亞洲創舉，為讓更多人知道這個新標的，台灣運彩推出總獎額超過百萬元的威剛XPG電競筆電等商品抽獎活動-「運彩新標的打造你的「電競」新天地」，邀大家一起來「買運彩 玩電競 抽大獎」。

2018雅加達亞運首度把電子競技(簡稱「電競」)納入比賽的示範項目，台灣運彩在主管機關專案性核准下提供電競的「冠軍」投注，銷售一鳴驚人，在亞運17種運動項目的投注中，電競銷售竟然高居第5，僅次於籃、棒、足及羽球，非常具有市場性。

電競運彩亞運銷售名列前茅。(台灣運彩提供)

今年在主管機關核准下，開始常態性提供投注，並於7月17日(五)推出為期1個月的百萬贈品抽獎活動-「運彩新標的 打造你的「電競」新天地」，期間只要每次投注含有「電競」；或者投注其他運動賽事滿500元(含)以上，就有乙次抽獎機會，買越多次，抽獎機會就越多。

在投注站購買實體票的朋友們記得要到台灣運彩官網的活動網頁勾選「我已閱讀抽獎活動辦法」並輸入相關資料，取得抽獎資格；如果你是虛擬會員只要在活動網頁輸入會員代碼並勾選「詳閱活動辦法」及「同意參加此活動」，即可取得抽獎資格。

電競抽獎活動辦法。(台灣運彩提供)

台灣運彩將統一在8月27日(四)抽出所有41名幸運中獎者，獎項包括：1.頭獎1名：可得威剛「XPG戰巡艦電競全套」 (含筆電、主機、螢幕、耳機、RGB鍵盤、RGB滑鼠、RGB滑鼠墊)。2.貳獎10名：每名可得威剛「XPG女武神薩尼亞電競筆電2070MAXQ」(含耳機、RGB滑鼠、RGB滑鼠墊)。3.普獎30名：每名可得威剛「XPG電競極致周邊」(含耳機、RGB鍵盤、RGB滑鼠、RGB滑鼠墊) ，詳情可到運彩官網查詢。

喜歡「電競」的朋友們歡迎一起來加入「買運彩 助體育」的行列，因為大家每買運彩100元就有10元會自動挹注到國家的運動發展基金，幫助國家的體育發展，大家可以好好把握這次百萬威剛XPG電競筆電等商品抽獎活動，一起來「買運彩 玩電競 抽大獎」。

(中時電子報)