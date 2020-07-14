娛樂8點半》經典的影視作品歷久彌新，隨著時代推進，總能激發導演、電影公司的挑戰慾，重新製作的版總能刷新觀眾眼界，其中，改編自文學家蒲松齡誌怪小說《聊齋志異》的《倩女幽魂》系列就是一例，這些年無論電影或電視劇，推出過無數美麗妖異的「聶小倩們」，然而舉世公認最完美的還是當初的王祖賢，怎知在「小倩之父」徐克心裡，王祖賢壓根不是他要的女神。

1987年推出的電影《倩女幽魂》，不但有著中華古典文學的優質骨架，翻轉為電影劇本後更是囊括靈異、武俠、兒女情長等元素，幾乎將所有華語片可能大賣的特質都囊括進袋，尤其選角之優異，讓張國榮飾演的癡情俏書生甯采臣，遇上淒美多情的「女鬼小倩」王祖賢，徹底示範何謂完美的「劇本、角色相輔相成」，電影紅到拍成「三部曲」，主角張國榮、王祖賢徹頭徹尾紅到日韓，成為亞洲男神、女神。

王祖賢初次飾演「聶小倩」時年方20歲，青春飽滿而線條柔和的瓜子臉上，鑲著一對充滿故事的杏桃大眼，帶水的目光流轉，隨風一揮袖，王祖賢完美展現超脫塵世的仙氣與神祕幽怨的鬼氣，其實，早在60年代已推出過李翰林版的同名電影，當時雖也造成轟動，然如今提起聶小倩，眾人終究直覺想到的是王祖賢，她不僅被封為華人圈最美女鬼，當年更有「東南亞第一古裝美女」稱號，王祖賢的演藝事業因演出「聶小倩」而直接封頂，卻多年後竟爆出，她不是《倩女幽魂》導演徐克心目中小倩的首選，甚至連第二都排不上，最終多虧前面的女星沒答應，加上王祖賢主動出手爭取，天時地利人和之下，才有了1987年版本的聶小倩。

徐克的第一人選是80年代女神中森明菜，甚至傳聞電影中的美女圖，是照她的樣貌畫的。(華納音樂出品之《少女A》唱片封面)

2002年王祖賢拍完《遊園驚夢》，在受訪時聊到過去的作品，曝光了當年是由她主動出擊，才讓徐克接受她演小倩，而多年後徐克才在訪談中鬆口題到她翻拍《倩女幽魂》時的想法，表示前有60年代樂蒂版聶小倩的好成績，他更仔細設定了新版聶小倩的形象，必須「柔情似水又多愁善感」，與此同時，還得相當性感，徐克心目中的聶小倩，得如魔鬼與天使合體那般驚艷，而在港台演藝圈中，符合外貌條件的女星是有的，然外型之下的獨特氣質，卻是徐克最重視的，當時他心中其實有答案，第一人選是「山口百惠」接班人、能唱能演自帶靈氣的大明星中森明菜。

中森明菜身為日本80年代第一玉女掌門人，甜蜜的模樣加上纏綿的嗓音，完全符合徐克心目中聶小倩「多情」的特質，相傳《倩女幽魂》電影中那幅美女洗頭圖，並非照著王祖賢的形象繪製，而是拿中森明菜做範本，可惜的是徐克對歌后的邀約以失敗收場，推測語言隔閡大，加上異國人對中華古典文學難以掌控，中森明菜沒有點頭，但在她之後，還是輪不到王祖賢。

在中森明菜之後，徐克才考慮了中港台女星，偏愛前來應徵的歌神老婆羅美薇。(中時資料照片)

徐克因此轉而考慮中港台女星，當時來徵選的人很多，包含了面容精緻、眼帶柔情的《開心少女組》成員羅美薇，也就是張學友的老婆，徐克覺得她挺適合，無奈當紅的羅美薇工作行程太滿，最後因無法調度檔期而與聶小倩失之交臂。

而王祖賢則是找上徐克的太太施南生，盼能為《倩女幽魂》試戲，據傳當時徐克夫妻倆都認為王祖賢太高，美麗的臉蛋也太過現代化，且她在學校還是籃球校隊，加上是廣告明星出身，對比於生活在黑暗中的聶小倩，骨架稍嫌健壯也太陽光，因此一度婉拒，但王祖賢堅持試鏡，加上先前跟徐導合作過《打工皇帝》，給了徐導不錯的合作經驗，因此徐克最終同意讓劇組給王祖賢做妝髮造型，沒想到定妝照一出，證明徐克的預想錯了，完美的「聶小倩」就此誕生，至於後來的劉亦菲，那是後話了。

(中時電子報)