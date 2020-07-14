綠島變綠光島！一名男子開心與女友預約綠島潛水假期，不料還沒出發，卻意外被潛水教練告知，女友和其他男人「孤男寡女」到綠島潛水3天，照片一看，陌生男竟是自己的「好兄弟」！

一名男網友在Dcard發文表示，與女友交往一年多，並一起開始接觸水肺（潛水），因家住屏東，所以常一起跑綠島、小琉球、墾丁。上上週與女友約定7月底再規劃一次綠島fun dive。

不料上周五（10日）原PO接到最好的教練朋友訊息，該教練好友說「這次你沒來太可惜啦」，讓原PO滿頭霧水，表示他7月底才要去，有請女友用line跟他接洽。

但教練好友卻說原PO女友上週有去綠島，且還是跟一名男子2人一起去，女友向教練好友表示原PO工作忙沒有時間來，原先是5、6人要來，後來只剩他們兩個（一男一女）來。

原PO向教練好友要女友和該名男子的照片一看，那個男子竟然是自己的好兄弟！原來女友竟和原PO好兄弟，一男一女到綠島3天2夜浪漫遊，一起潛水住同間民宿。

原PO還恍然大悟，週六晚上見到女友時奇怪「妳怎麼兩三天不見就變黑了」，女友回他「都在騎車高屏來回啊！」，氣得原PO大罵「來你妹個頭！」。

其他網友看了紛紛留言：「看了暴怒」、「分手啊X」、「我還不拿氣瓶敲那狗男女」、「看完真的會暴怒耶，你女友還敢嬉皮笑臉」、「不是吧也太綠好渣」。而原PO也回應網友們的關心：「分手結案...期待下一次綠島的顏色不是綠色的」。

(中時電子報)