【回憶殺】今年61歲的演員張瓊姿，早期從模特兒出道，一腳踏進演藝圈後戲約不斷，即便婚後淡出螢光幕10年，都不曾被觀眾淡忘。而她的婚姻生活也戲如人生，2003年和健身教練潘若迪爆出「車震事件」，讓老公郭泰源大怒，婚姻岌岌可危。

張瓊姿1993年和職棒選手郭泰源結婚，婚後跟隨丈夫到日本定居，從大明星轉為家庭主婦，安份地等著郭泰源打完每個球季回家。由於體質難受孕，經由試管嬰兒的方式才順利生下兩個女兒，看似幸福和樂的家庭，卻在搬回台灣後一夕走調，郭泰源檢查出肝癌、下咽癌，必須進行手術和化療，此時張瓊姿還被拍到和潘若迪單獨在車上幽會，車身甚至出現不明晃動，引起軒然大波。

張瓊姿34歲和郭泰源結婚。（圖／中時資料照）

張瓊姿和潘若迪被拍到車震。（圖／中時資料照）

當時郭泰源氣得離家出走、打算離婚，在張瓊姿極力的挽回之下，兩人才破鏡重圓，繼續維持著夫妻關係。潘若迪事發後神隱1個月，再度現身時公開道歉，坦言沒有拿捏好師生之間的距離，知道張瓊姿和郭泰源夫妻重修舊好，才鬆一口氣。事隔多年，張瓊姿被問到當年的婚變，表示：「我不是為了孩子才留住婚姻，我沒那麼偉大，是真心覺得不會再找到比他更適合我的人了。」

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)