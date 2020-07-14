擁有光滑無瑕的肌膚是求美者共同的夢想，因此各式惱人的疤痕（痘疤、手術疤痕、燒傷、外傷疤痕等）就成為求美者欲除之而後快的目標。然而過去受限於雷射科技的極限，疤痕的治療結果常不如人意。台南維格診所院長王昭欽醫師表示：「新式UP雷射最大穿透深度可達近4mm，針對不同種類疤痕，可視情況搭配手術、非手術方式，對改善疤痕的滿意度很好」。

專業醫師分析「UP雷射」治療深度夠、術後恢復快 疤痕治療超有感！

王昭欽醫師表示，過去疤痕治療的雷射功率較低，能量未必能到達疤痕底部，因此對於較深或較厚的疤痕，儘管進行多次治療，較難能獲得長期改善。而UP雷射能量可穿透近4mm的疤痕，是目前市面上一般雷射難到達的治療深度；加上專利極速脈衝科技精準地集中能量束，較少一般汽化飛梭雷射常有的熱傷害，使得UP雷射在極大化治療，與極小化術後恢復期之間能取得良好的平衡。一次又一次的治療，更讓深受疤痕所苦的患者大幅地提高治療的信心。安全性上，UP雷射獲得美國FDA、台灣衛福部雙重認證，可說是相當安全且有效率的疤痕治療選擇。

UP雷射治療深度最深可達皮下4mm，因此過往認為較棘手的冰鑿型痘疤，也能獲得改善。/圖業者提供

三種模式應付難纏疤痕 UP雷射療程滿意度高

UP雷射針對各式輕重度疤痕，提供了三種治療能量模式，讓醫師能夠依據患者疤痕的種類，進行客製化的療程設計，並搭配適合的設定進行治療，讓治療效果再升級。醫師表示以常見的痘疤為例，一個患者除了同時具有淺碟型、廂型跟冰鑿型的凹陷性疤痕以外，還可能局部出現增生突起性的疤痕。UP雷射多重的治療模式可以靈活處理複雜多變的疤痕種類，相較於過去的飛梭雷射，UP雷射在更少的治療次數下，就可以改善過去飛梭雷射較難處理的深層痘疤。

UP雷射三種模式治療深度示意。/圖業者提供

治療疤痕首要原則:把握黃金期治療期

所有疾病的治療皆有黃金期，疤痕治療亦同。王昭欽醫師表示，近幾年醫學主流論述認為，在疤痕尚未完全定型的黃金期內，進行迅速且合適的治療，較能獲得良好的改善。例如手術疤痕，在拆線後早期進行UP雷射療程，可以早期改善痕跡；而痘疤在形成初期，即以UP雷射重塑組織，也可以讓月球表面重現平滑。

王昭欽醫師提醒，把握疤痕治療的黃金期，透過UP雷射療程可達到顯著的改善，找回自然美肌。/圖業者提供

諮詢醫師，台南維格診所院長王昭欽醫師。/圖業者提供

(中時電子報)