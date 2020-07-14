週一亞市盤中，現貨黃金重回1800美元/盎司關卡，現報1803.50美元/盎司附近。因美國股市上漲令流入黃金的資金減少，金價在上週五下跌。

知名財經網站Economies.com表示，目前等待金價繼續看漲趨勢，下一目標位於1825.00美元/盎司。一旦突破突破這一水平，金價有望漲至1855.00美元/盎司。Economies.com提醒稱，金價維持在1770.00美元/盎司之上，對於繼續看漲預期相當重要。

本周，市場將迎來歐洲央行利率決議，美國零售銷售等重要經濟指標，且新冠肺炎疫情形勢仍然嚴峻，以及愈演愈烈的大陸和美國局勢，這些都將引發市場更大的波動，進而刺激黃金走勢。

因新冠感染病例飆升，上周黃金價格攀升至近九年來最高位，並錄得連續第五周上漲。上周現貨黃金上漲23.52美元或1.33%。

分析師指出，金價本周有望在1800美元/盎司之上進一步攀升。

針對本周黃金的走勢，據上週六公佈的FX168每週金融市場調查顯示，多數分析師和交易員看漲黃金本周的前景。在接受每週金融市場調查的交易員及分析師中，看多黃金占比達到60%，看空和盤整的比例均為20%。

荷蘭銀行（ABN Amro）資深外匯和貴金屬策略師Georgette Boele表示，金價有望觸及2011年9月創下的紀錄高位1921美元。

Boele表示：「以美元計價的黃金已經接近歷史最高水平1921美元。黃金價格繼續上漲的因素已經就緒。激進的寬鬆貨幣政策、超低利率、美國負實際收益率、財政刺激和技術前景都支撐金價。」

FXTM市場分析師Han Tan也看漲，他表示，「鑒於美國實際收益率低迷，且市場避險情緒頑固，這顯然是對黃金有利的環境，可望重現2011年9月5日創下的紀錄收盤價1900.20美元。」

(中時電子報)